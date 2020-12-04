Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu
|04 Aralık 2020 09:58
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ABD'li çift 3 yıl önce de 24 yıl önce dondurulmuş bir başka embriyo kullanarak çocuk sahibi olarak tarihe geçmişti.
27 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi oldu..
ABD'nin Tenesee eyaletinde yaşayan Gibson çifti,, tüp bebek tedavisinde yeni bir rekora imza attı...
2017 yılında, 24 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi olan çift, rekoru geliştirdi.
ABD'li çift bu kez 27 yıl önce dondurulmuş bir embriyo kullanarak çocuk sahibi oldu.
Böylece, 3 yaşındaki Emma Gibson rekoru kardeşi "Molly"ye kaptırmış oldu.
Gibson çiftinin çocukları Molly ve Emma genetik olarak da kardeş. Her iki embriyonun aynı donör anne-babadan 1992 yılında oluşturulup, birlikte dondurulduğu belirtiyor.
Uzmanlar embryoların donuk kalma süresinin tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor.
ABD'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embryo olduğu sanılıyor...
Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embryoları kullanılabiliyor...
Dondurulan embriyodan geliştirilen ilk bebek 1984'te Avustralya'da dünyaya gelmişti.
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