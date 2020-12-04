1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu

Tüp bebek tedavisinde yeni bir rekor kırıldı. ABD'li bir kadın tam 27 yıl önce dondurulmuş bir embriyo kullanarak bebek sahibi oldu.
 04 Aralık 2020 09:58
+Aa- Yazdır
Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu

ABD'li çift 3 yıl önce de 24 yıl önce dondurulmuş bir başka embriyo kullanarak çocuk sahibi olarak tarihe geçmişti.

27 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi oldu..

ABD'nin Tenesee eyaletinde yaşayan Gibson çifti,, tüp bebek tedavisinde yeni bir rekora imza attı...

2017 yılında, 24 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi olan çift, rekoru geliştirdi.

ABD'li çift bu kez 27 yıl önce dondurulmuş bir embriyo kullanarak çocuk sahibi oldu.

Böylece, 3 yaşındaki Emma Gibson rekoru kardeşi "Molly"ye kaptırmış oldu.

Gibson çiftinin çocukları Molly ve Emma genetik olarak da kardeş. Her iki embriyonun aynı donör anne-babadan 1992 yılında oluşturulup, birlikte dondurulduğu belirtiyor.

Uzmanlar embryoların donuk kalma süresinin tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor.

ABD'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embryo olduğu sanılıyor...

Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embryoları kullanılabiliyor...

Dondurulan embriyodan geliştirilen ilk bebek 1984'te Avustralya'da dünyaya gelmişti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu
04 Aralık 2020 11:04		 Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
04 Aralık 2020 11:00
Fransa, Dağlık Karabağ'ı 'bağımsız devlet' olarak tanıdı
03 Aralık 2020 23:48		 Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının sevkiyatı başladı
03 Aralık 2020 22:25
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki kayıplarını ilk kez açıkladı
03 Aralık 2020 19:59		 NATO'daki toplantılara 'Yunanistan' engeli
03 Aralık 2020 16:39
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
03 Aralık 2020 11:44		 ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı
03 Aralık 2020 10:22
Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı Aliminin torununa vatandaşlık verilmiyor
03 Aralık 2020 07:05		 Almanya'daki kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı
02 Aralık 2020 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Sevgilisinin evine gelen kişiye 'konut dokunulmazlığını' ihlalden ceza11:24 - Gram altın 461 lira seviyelerinde11:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi11:20 - Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı11:19 - 'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti11:18 - Cumhuriyet gazetesi ile eski Milletvekili , AK Parti'ye tazminat ödeyecek
11:16 - Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:16 - Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi11:05 - PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı11:05 - Mali müşavirler de 'arabulucu' olmak istiyor11:04 - AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu11:03 - Bursa'da yoğun sis etkili oldu
11:00 - Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?10:51 - Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu10:45 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı10:44 - Sağlık memurundan yüreklere dokunan hareket10:42 - Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
10:40 - PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çığlık 1
en eski cam ürünler 1
milli piyango son talihlisinin parasını alması 4
güneş sistemini tartışan gençler 3
beyaz kil 3
can bonomo 1
03.12.2020 zenit vs fenerbahce maçı 1
dünyanın 7 harikası 1
Parmağıma değil gösterdiği yere bak 1
ahşap kuş yuvaları 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam