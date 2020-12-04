Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum
|04 Aralık 2020 10:01
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Teşkilatlarda bazı kadınların taciz edildiğinin ortaya çıkması, kamuoyunda şoke etkisi yaptı.
Edinilen bilgilere göre; CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşanan ilk vaka, gizlenmek istendi. Ancak Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından Avcılar ve Ümraniye'deki iğrençlikler de kamuoyuna yansıdı.
Yaşanan skandallara ilişkin Muharrem İnce'den çarpıcı açıklamalar geldi.
CHP'de üstü kapatılmak istenen vakalarının üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden İnce, partinin skandallarlar gündemde olmasına üzüldüğünü söyledi.
"GİZLEMEMELİLER, ÜZERİNE GİTMELİLER"
Muharrem İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler." ifadelerini kullandı.
"CHP'YE ÜZÜLÜYORUM"
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan İnce, "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz." dedi.
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