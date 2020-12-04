3 işçi konfederasyonundan ortak 'asgari ücret' açıklaması

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerine çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün bir araya gelecek. İlk toplantı, koronovirüs tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacak.

3 işçi konfederasyonu asgari ücret için ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GEÇİMİ SAĞLAMALIDIR"

"2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde ağır insani, sosyal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir dönemde başlamaktadır. Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir.

Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı."

İşçi ve işveren tarafları talep ve görüşlerini sunacak. Diğer toplantılar için yol haritası belirlenecek.

Karar oy çokluğu ile alınacak

2021 yılı asgari ücreti; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak dördüncü toplantının ardından belli olacak.

Komisyonda işçi, işveren ve devlet adına 5'er üye bulunuyor. İşçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil ediyor. İşveren tarafı adına ise masaya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) oturuyor.

Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor.

5 parametre öne çıkacak

2021 asgari ücret zammı için yapılacak pazarlıklarda, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkması bekleniyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.