1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-imza ile pandemide işler kesintiye uğramadı

E-güven Genel Müdürü Can Orhun: İşletmeler ve bireyler, bu yeni dönemde zaman ve mekandan bağımsız imza atmak için e-imza ve mobil imzayı tercih ettiler
 04 Aralık 2020 10:18
+Aa- Yazdır
E-imza ile pandemide işler kesintiye uğramadı

E-güven Genel Müdürü Can Orhun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde e-imza ve mobil imza sayesinde işlerin kesintiye uğramadığını belirterek, "Pandemide, evden çalışma eğilimi doğrultusunda e-imza ve mobil imzaya talep arttı." dedi.

E-güven'den yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, ilk çeyreğe kıyasla e-imza sertifika sayısının yüzde 6 artışla 4 milyon 339 bin 192'ye, mobil imza sayısının yüzde 2,4 artışla 650 bin 544'e, toplam üretilen sertifika sayısının ise yüzde 5,5 artışla 4 milyon 989 bin 736'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen E-güven Genel Müdürü Can Orhun, Kovid-19 salgını sürecinde e-imza ve mobil imza sayesinde işlerin kesintiye uğramadığını belirterek, "Pandemide evden çalışma eğilimi doğrultusunda e-imza ve mobil imzaya talep arttı." ifadesini kullandı.

İşletmeler ve bireylerin, bu yeni dönemde zaman ve mekandan bağımsız imza atmak için e-imza ve mobil imzayı tercih ettiklerini vurgulayan Orhun, "Statista'nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, e-imza pazarında 2023'e kadar dünya genelinde her yıl ortalama yüzde 34,7 büyüme bekleniyor. İşletmelerin e-dönüşüm hızı mevcut eğilimini sürdürdüğünde, 2023 yılı küresel e-imza pazarının 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Her büyüklükteki işletmeye uygun çözümlerimizle, e-imzanın iş süreçlerine ve e-dönüşümün kurum kültürüne dahil edilmesine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti
04 Aralık 2020 11:19		 Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
04 Aralık 2020 11:16
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
04 Aralık 2020 11:05		 Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek
04 Aralık 2020 09:26
Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam
04 Aralık 2020 09:09		 En fazla yatırım AB'den
04 Aralık 2020 06:40
Ulaşım ve haberleşmede 'engeller' kalktı, hizmet kolaylaştı
03 Aralık 2020 12:48		 Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
03 Aralık 2020 11:32
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Aralık 2020 09:32		 ILO: Kovid-19 krizi küresel bazda işçi ücretlerini düşürdü
02 Aralık 2020 21:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Sevgilisinin evine gelen kişiye 'konut dokunulmazlığını' ihlalden ceza11:24 - Gram altın 461 lira seviyelerinde11:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi11:20 - Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı11:19 - 'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti11:18 - Cumhuriyet gazetesi ile eski Milletvekili , AK Parti'ye tazminat ödeyecek
11:16 - Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:16 - Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi11:05 - PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı11:05 - Mali müşavirler de 'arabulucu' olmak istiyor11:04 - AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu11:03 - Bursa'da yoğun sis etkili oldu
11:00 - Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?10:51 - Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu10:45 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı10:44 - Sağlık memurundan yüreklere dokunan hareket10:42 - Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
10:40 - PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir topbaş 1
kısıtlamalar sayesinde pandemiden kurtulacağımızı sanan insan 5
Mısır isminin kökeni 1
klasik heykeller 1
Adrese Teslim Kadro 1
en eski cam ürünler 1
Gloomy sunday 1
jumanji 2
Wuhan 1
yok oğlu yok 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam