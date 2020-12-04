E-imza ile pandemide işler kesintiye uğramadı
|04 Aralık 2020 10:18
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E-güven Genel Müdürü Can Orhun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde e-imza ve mobil imza sayesinde işlerin kesintiye uğramadığını belirterek, "Pandemide, evden çalışma eğilimi doğrultusunda e-imza ve mobil imzaya talep arttı." dedi.
E-güven'den yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, ilk çeyreğe kıyasla e-imza sertifika sayısının yüzde 6 artışla 4 milyon 339 bin 192'ye, mobil imza sayısının yüzde 2,4 artışla 650 bin 544'e, toplam üretilen sertifika sayısının ise yüzde 5,5 artışla 4 milyon 989 bin 736'ya ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen E-güven Genel Müdürü Can Orhun, Kovid-19 salgını sürecinde e-imza ve mobil imza sayesinde işlerin kesintiye uğramadığını belirterek, "Pandemide evden çalışma eğilimi doğrultusunda e-imza ve mobil imzaya talep arttı." ifadesini kullandı.
İşletmeler ve bireylerin, bu yeni dönemde zaman ve mekandan bağımsız imza atmak için e-imza ve mobil imzayı tercih ettiklerini vurgulayan Orhun, "Statista'nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, e-imza pazarında 2023'e kadar dünya genelinde her yıl ortalama yüzde 34,7 büyüme bekleniyor. İşletmelerin e-dönüşüm hızı mevcut eğilimini sürdürdüğünde, 2023 yılı küresel e-imza pazarının 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Her büyüklükteki işletmeye uygun çözümlerimizle, e-imzanın iş süreçlerine ve e-dönüşümün kurum kültürüne dahil edilmesine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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