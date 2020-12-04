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Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir şüphelinin üzerinden 152 tüp kobra zehri ele geçirildi.
 04 Aralık 2020 10:21
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Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı ortak operasyonda, otogarda şüpheli bir kişi durduruldu.

Şüpheli M.S'nin üst aramasında, 152 cam tüp içerisinde kobra zehri bulundu.

M.S. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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