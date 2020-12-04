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Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir şüphelinin üzerinden 152 tüp kobra zehri ele geçirildi.
|04 Aralık 2020 10:21
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