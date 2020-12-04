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'İddaa kuponu' reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı
Edirne'de sosyal medyada "iddaa kuponu" için 41 bin 189 lira gönderdiği şüphelilere bir daha ulaşamayan kişi, polise şikayette bulundu.
|04 Aralık 2020 10:18
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Edirne'de sosyal medyada "iddaa kuponu" için 41 bin 189 lira gönderdiği şüphelilere bir daha ulaşamayan kişi, polise şikayette bulundu.
Edirne'de ikamet eden E.C, sosyal medyada iddaa kuponu reklamı yapanlarla telefonla iletişime geçti.
Bu kişilerce kendisine verilen IBAN numaralarına 41 bin 189 lira gönderen E.C, şüphelilere daha sonra ulaşamayınca karakola giderek şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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