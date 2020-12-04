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Sağlık memurundan yüreklere dokunan hareket

Kayseri'de evde sağlık hizmetleri biriminde görevli sağlık memuru Ali Tomu, eşi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılınca yalnız kalan 80 yaşındaki Aydın Deliak'ın sobasını yaktı.
 04 Aralık 2020 10:44
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Sağlık memurundan yüreklere dokunan hareket

Sağlık memurunun yüreklere dokunana bu hareketi sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Kayseri'de evde sağlık hizmetleri biriminde görevli sağlık memuru Ali Tomu, eşi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılınca yalnız kalan 80 yaşındaki Aydın Deliak'ın sobasını yaktı. Sağlık memurunun yüreklere dokunana bu hareketi sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Develi İlçesi'nde Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren evde sağlık hizmet ekibi, felçli ve aynı zamanda diyaliz hastası Kadiriye Deliak'ın rutin kontrolleri için evine gitti. Bir süre önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadiriye Deliak'ın (70) hastaneden dönmediğini gören sağlık ekibi, evde tek başına kalan koca Aydın Deliak'ın da hastalandığını fark etti.

"EVLADIM SOBAMI YAKARMISINIZ"

Felçli ve diyaliz hastası olan eşi Kadiriye Deliak'a bakan Aydın Deliak, gribal enfeksiyon sonucu hastalandı. Yatağından kalkamayan Aydın Deliak ile de ilgilenen Evde sağlık hizmetleri birimi sorumlusu Sağlık Memuru Ali Tomu, yaşlı adama kendilerinden bir isteği olup olmadığını sordu. Aydın Deliak ise "Evladım sobamı yakıp öyle gider misiniz?" dedi. Bunun üzerine Ali Tomu evdeki sobayı doldurup yaktı.

Sağlık memurunun bu hareketi sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sağlık Memuru Ali Tomu'nun yüreklere dokunan davranışına sosyal medya kullanıcıları; "Böyle insanlar iyi var. Helal olsun Ali abimize. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler", "Allah razı olsun sizden. Dünyayı iyilik kurtaracak", Allah devletimize zeval vermesin" yorumlarında bulundular.

"EŞİYLE BİRLİKET BAKIM EVİNE ALINACAK"

Sağlık Memuru Ali Tomu'nun taktir toplayan davranışının ardından harekete geçen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Deliak ve eşi Kadiriye Deliak'ın bakım evine yerleştirilmesi için çalışma başlattı. İlk etapta Aydın Deliak'ın bakımevine alınacağı, eşi Kadiriye Deliak'ın ise hastaneden taburcu olduktan sonra eşinin yanına yerleştirileceği belirtildi.
Sabah
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