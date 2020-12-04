1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?

Avrupa'da corona virüs aşısına ilk onayı alan BioNTech firmasının kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Türk doktorlar aşıya onay almalarına rağmen kendilerine klinik düzenlemeleri nedeniyle aşı yapmadıklarını, diğer insanlarla beraber aşı olacaklarını belirtti.
 04 Aralık 2020 11:00
+Aa- Yazdır
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?

Korona virüs aşısını bulan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, şirket çalışanlarına henüz aşı yapılmadığını belirtti.

Türk doktorlar çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" yanıtını verdi.

"Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor" diyen Şahin, "Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

TRUMP'IN İDDİASINA YANIT

İkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi için aşı keşfinin geç açıklandığı yolundaki iddiasını da değerlendirdi.

"Burada Almanya'da, geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok" diyen özlem Türeci şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ki, klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor ve bu gerçekten geciktirebileceğiniz, durdurabileceğini ya da hızlandırabileceğini bir şey değil."

"SİYASETLE İLGİLENMİYORUZ"

Uğur Şahin ise iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetle ilgilenmiyoruz. Günün sonunda bizim çıkarımız mümkün mertebe en hızlı şekilde bu aşıyı geliştirmek. Etik standartları takip etmek, bilimsel standartları takip etmek zorundayız.

Pazar günü akşam etkinlik sonuçlarını öğrendim ve ertesi sabah sonuçları açıkladık. Bu öylesine önemli bir bilgiydi ki, ekibimiz, basın ekibimiz uygun haberle ortaya çıkmak için bütün gece çalıştı.

Yani günün sonunda, biz bilimle hareket ediyoruz, kendi standartlarımızla hareket ediyoruz. Bu, hiçbir siyasi gündemle eşleşmez."
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu
04 Aralık 2020 11:04		 Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu
04 Aralık 2020 09:58
Fransa, Dağlık Karabağ'ı 'bağımsız devlet' olarak tanıdı
03 Aralık 2020 23:48		 Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının sevkiyatı başladı
03 Aralık 2020 22:25
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki kayıplarını ilk kez açıkladı
03 Aralık 2020 19:59		 NATO'daki toplantılara 'Yunanistan' engeli
03 Aralık 2020 16:39
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
03 Aralık 2020 11:44		 ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı
03 Aralık 2020 10:22
Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı Aliminin torununa vatandaşlık verilmiyor
03 Aralık 2020 07:05		 Almanya'daki kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı
02 Aralık 2020 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Sevgilisinin evine gelen kişiye 'konut dokunulmazlığını' ihlalden ceza11:24 - Gram altın 461 lira seviyelerinde11:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi11:20 - Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı11:19 - 'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti11:18 - Cumhuriyet gazetesi ile eski Milletvekili , AK Parti'ye tazminat ödeyecek
11:16 - Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:16 - Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi11:05 - PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı11:05 - Mali müşavirler de 'arabulucu' olmak istiyor11:04 - AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu11:03 - Bursa'da yoğun sis etkili oldu
11:00 - Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?10:51 - Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu10:45 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı10:44 - Sağlık memurundan yüreklere dokunan hareket10:42 - Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
10:40 - PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şirumşine 6
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
ahşap kuş yuvaları 1
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
kısıtlamalar sayesinde pandemiden kurtulacağımızı sanan insan 5
Parmağıma değil gösterdiği yere bak 1
herkesin hayatına kimse karışamaz 4
imansız peynir 2
kahve kokusu 1
Arrow 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam