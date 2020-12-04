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Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu

Türk Kızılay:- "Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenler, Türk Kızılay'ın "www.kanver.org" sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı merkezlerine başvurabilecekler"
 04 Aralık 2020 10:51
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Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu

Kan bağışında bulunmak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmadan kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.

Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın "www.kanver.org" sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı merkezlerine başvurabilecekleri ifade edildi.

Kan bağış merkezlerinin son derece hijyenik ortamlar olduğu ve maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu vurgulandı.

- Düşüş eğilimine girdi

Açıklamada, Türk Kızılay'ın ulusal kan stoklarının, salgının yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdiğine dikkat çekilerek, bu çerçevede hastanelerde acil kan ve yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için bağışçıların, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmadığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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