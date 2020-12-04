PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
PTT AŞ'nin Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi'ne katılımıyla PTT EFT hizmeti müşterilerin kullanımına sunuldu.
|04 Aralık 2020 11:05
|+Aa- Yazdır
AA muhabirinin, PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirketin 0807 banka kodu ile Merkez Bankası EFT Sistemi'ne katılımı için gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlandı. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından PTT EFT hizmeti, müşterilerin kullanımına açıldı.
EFT hizmetiyle artık PTT'den diğer bankaların IBAN, hesap veya kredi kartı numaralarına, diğer bankalardan ise PTTBank hesap, IBAN veya kart numarasına aracısız para transfer işlemi yapılabiliyor.
EFT işlemleri, PTT iş yerleri ile PTTBank İnternet Bankacılığı ve Cep PTT Mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Denizlerin prensi' lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti
04 Aralık 2020 11:19
|Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
04 Aralık 2020 11:16
|E-imza ile pandemide işler kesintiye uğramadı
04 Aralık 2020 10:18
|Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek
04 Aralık 2020 09:26
|Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam
04 Aralık 2020 09:09
|En fazla yatırım AB'den
04 Aralık 2020 06:40
|Ulaşım ve haberleşmede 'engeller' kalktı, hizmet kolaylaştı
03 Aralık 2020 12:48
|Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
03 Aralık 2020 11:32
|Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Aralık 2020 09:32
|ILO: Kovid-19 krizi küresel bazda işçi ücretlerini düşürdü
02 Aralık 2020 21:59