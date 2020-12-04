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Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi

Suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının, hakim ve savcıların olmadığı ortamlarda uzmanlar eşliğinde alınması için Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan 86 adliyedeki 90 adli görüşme odasında bugüne kadar 22 bin 150 görüşme yapıldı- Bakanlık 2021'in ocak ayı itibarıyla farklı adliyelerde 22 adli görüşme odasını daha hizmete sunmayı planlıyor
 04 Aralık 2020 11:16
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Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi

- Adalet Bakanlığınca, suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için 70 ildeki 86 adliyede 90 adli görüşme odası oluşturuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca başlatılan çalışmalar kapsamında, suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları uygulaması 3 Nisan 2017'de faaliyete geçirildi.

Bugüne kadar 70 ildeki 86 adliyede 90 adli görüşme odası kullanıma sunuldu. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda, bugüne kadar 22 bin 150 görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde hakim ve savcılar, mağdurların ifadelerini gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti.

Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti, uzmanlar da bu soruları mağdurlara psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.

Uygulama çerçevesinde uzmanlar eşliğinde beyanları alınan mağdurların psikolojik durumlarında olumsuzluk yaşanmaması amaçlandı.

Adli görüşme odalarında sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlandı.

Öte yandan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan "adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması" hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren Adalet Bakanlığı, 2021'in ocak ayı itibarıyla 22 adli görüşme odasını daha kullanıma sunmayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı
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