Cumhuriyet gazetesi ile eski Milletvekili , AK Parti'ye tazminat ödeyecek
|04 Aralık 2020 11:18
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Cumhuriyet gazetesi ile eski CHP Kayseri Milletvekili Gani Aşık, AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
AK Parti'nin avukatı Muammer Cemaloğlu, yazıdaki ifadelerin müvekkilinin haklarını ihlal ettiğini kaydederek davalarının kabulünü istedi.
Davalıların avukatı Şükrü Evrim İnal ise "İktidar partisi ağır siyasi eleştirilere katlanmak zorundadır" dedi ve davanın reddini talep etti.
Beyanları dinleyen Hakim Tamer Pamuk, davalıların AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.
Dava dilekçesinde Gani Aşık'ın 16 Nisan 2019'da, Cumhuriyet gazetesinde çıkan "Gözün aydın Türkiyem" başlıklı yazısında AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu, onur ve saygınlığını ihlal ettiği kaydedilerek, Aşık ve gazeteden 10 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.
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