Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Kocaeli merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
|04 Aralık 2020 11:20
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Kocaeli merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün "cezaevleri koordinasyon yapılanması"na dahil olduğu belirlenen 12 şüpheliye yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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