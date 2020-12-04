Sevgilisinin evine gelen kişiye 'konut dokunulmazlığını' ihlalden ceza
|04 Aralık 2020 11:26
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- Yargıtay 17. Ceza Dairesi, eşinden boşanma sürecinde olan ve ayrı yaşayan kadının ortak evlerine gelen sevgilisinin "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu işlediğine hükmetti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşayan bir çift boşanma kararı aldı.
Boşanma davasının açılmasından sonra koca, babasının evinde kalmaya başladı.
Zaman zaman evine kıyafet ve eşya almaya gelen koca, boşanma davası süren karısının kullandığı ortak eve geldiğinde kapı açılmayınca polisi aradı.
Polise de kapının açılmaması üzerine, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, "erkek eşin rızası" doğrultusunda ortak ikamete kapı zorlanarak girilmeye çalışıldı. Bu sırada evde bulunan kadın, kapıyı açtı. Kapının açılması sonrası, evin balkonunda asılı çamaşırların altında saklanmış bir erkek bulundu.
Kocanın şikayeti üzerine, evde bulunan erkek hakkında dava açıldı. Altıntaş Asliye Ceza Mahkemesinde, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verildi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 17. Ceza Dairesine geldi.
Daire, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.
Dairenin gerekçesinde, Ceza Genel Kurulu, ilgili daire kararları ve doktrin görüşleri karşısında, boşanma davası devam ederken mahkemece ortak ikametgahın, eşlerden birinin oturmasına tahsis edilmesi, diğerinin evde kalmasını yasaklayan bir tedbir kararının veya bunun benzeri bir ayrılık kararının bulunmaması gibi durumlarda, ortak ikametgah üzerinde, her iki eşin aynı seviyede ve aynı hakka sahip oldukları vurgulandı.
Gerekçede, somut olayda, erkek eşin, boşanma davası sürecinde babasının evinde kalmaya, zaman zaman gelip ortak ikametgahtaki eşyalarını almaya devam etmesinin, ortak ikameti birlikte kullanma ve kullanımında hak sahibi olma sıfatını ortadan kaldırmayacağı belirtildi.
Sanığın konutuna girmesi konusunda eşin gösterdiği rızanın meşru bir amaca yönelik olmadığı ifade edilen gerekçede, dolayısıyla geçerli veya varsayılan bir rızası bulunmadığından katılanın gece vakti konut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin kabulünün gerekeceği kaydedildi.
Gerekçede, bu nedenlerle sanık hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği halde yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği vurgulandı.
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