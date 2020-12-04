1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek e-kitap

İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan, sevilen oyuncak "Topaç"ın adını taşıyan e-Kitap, öğrencilerin Türkçe öğrenirken "dinleme, okuma, konuşma ve yazma"dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmasını sağlamayı amaçlıyor
 04 Aralık 2020 11:29
+Aa- Yazdır
MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek e-kitap

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için eğlenceli bir e-kitap hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirmek amacıyla eğlenceli bir e-Kitap hazırladı.

7'den 70'e herkesin sevdiği oyuncak "Topaç"ın adını taşıyan kitap, öğrencilerin Türkçe öğrenirken "dinleme, okuma, konuşma ve yazma"dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlamak için alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı.

"Topaç"ın içeriğinde hikaye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunuyor.

Metin sonunda yer alan sorular, çocukları alışılmış olay sırasına göre sorulan sorulardan farklı olarak 5 basamaklı düşünmeye teşvik ediyor. Bu yolla öğrencilerin "okuduğunu basit olarak anlama, yeniden organize etme, çıkarımlar ve değerlendirme yapma, memnuniyetini anlatma" gibi üst düzey becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

Bu kapsamda tüm sorular öğrencilerin sıkılmadan cevaplayacağı şekilde oluşturuldu. Kitapta yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan görev temelli yaklaşım, ana dil öğretimine de uygulandı.

"Topaç"ta öğrencilerin Türkçeyi kurallarına ve anlam derinliğine uygun şekilde kullanması için "Yazarlığa giriş" adı altında bir bölüm de bulunuyor.

Öğrencilerin metinleri okuduktan sonra "afiş, pankart çalışması, drama" gibi etkinliklerle kendi düşüncelerini çok daha rahat ifade etmelerine olanak tanınıyor. Hikayeyi kendi gözünden yeniden düzenlemek ve haber metni yazmak gibi farklı metinler tasarlamak da eğlenceli etkinlikler arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışmanın, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğlenerek öğrenebilmeleri için titizlikle hazırlandığına dikkati çekerek, "Çocuklarımızın ana dillerindeki yeterliklerini daha küçük yaşlardan itibaren en üst düzeylere taşımayı hem öğrencilerimiz hem Türkçemiz için çok önemli buluyoruz. Çocuklarımızın 'Topaç'ı keyifle okuyup etkinleri yapacaklarını umuyorum." ifadesini kullandı.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilere yönelik alternatif kaynak desteklerini sürdüreceklerini aktaran Bakan Selçuk, çalışmaya emek veren tüm editörlere ve yazım komisyonuna teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'den iki yeni uygulama: MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen
03 Aralık 2020 14:09		 MEB, 2020 yılı alan değişikliği duyurusunu yayımladı
02 Aralık 2020 14:34
Bakan Selçuk öğretmenlere: Ne istiyorsanız arkanızdayız
02 Aralık 2020 13:28		 LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
02 Aralık 2020 10:30
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
02 Aralık 2020 09:42		 MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
01 Aralık 2020 09:49
Bakan Selçuk: Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz
30 Kasım 2020 14:20		 MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği
30 Kasım 2020 11:14
EBA, 10,3 milyar tıklanma ile zirvede
29 Kasım 2020 16:13		 MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
29 Kasım 2020 13:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Kırmızı elbiseli çocuk heykelini satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı12:43 - Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı12:42 - İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi12:29 - Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı12:25 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:25 - 'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'
12:21 - Eskişehir halen görevde subaylar dahil 10 FETÖ gözaltısı12:20 - Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?12:03 - 'Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır'12:00 - Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı11:58 - Avcılar'da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı kamerada11:53 - Yargıtay'dan sağlıkçılara emsal niteliğinde 'fazla mesai' kararı
11:47 - Hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı11:40 - Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?11:39 - 'Kürt Ahmet'in oğlunun liderliğini yaptığı örgüte operasyon: 24 gözaltı11:38 - Seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki11:37 - Belediye Başkan Yardımcısı teröristlerin cenaze süreçlerini takip etmiş
11:29 - MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek e-kitap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Polisi şehit eden zanlı öldü
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
3 işçi konfederasyonundan ortak 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.12.2020 sivasspor vs villarreal maçı 1
akıl oyunları 1
Yükselen akrep 1
beyaz kil 3
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1
tek doz aşıya ihtiyacımız var 1
yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
ilk aşıyı ben olacağım sözü 2
can bonomo 1
hayrettin karaca 2
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam