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Seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki

Esenyurt'ta zabıta ekipleri, yumurta satan kadının yumurtalarını yere atıp kırınca çevredekiler tepki gösterdi.
 04 Aralık 2020 11:38
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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının üstgeçidinde seyyar yumurta satan kadınların ürünlerine el koymak istedi. Ürünlerini vermek istemeyen kadın satıcılarla, zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Görevlilerden biri, kadınlardan birinin elinden yumurtaları alarak yere attı.

O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu sırada oradan geçen başka bir kadın yaşananları cep telefonları kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde yumurta sepetini yere fırlatan zabıta görevlisi kendisini görüntüleyen kadına, "Çektin mi?" diye soru sorduğu görülüyor.

"YUMURTALARIMI YERE ATTI"

Zabıta tarafından ürünleri yere fırlatılan N.G., "Bir baktım zabıta geldi sütlerimi aldı, kaçırdı. Sonra yumurtama saldırdı. Yumurtayı ben çekince hırslandı bu sefer de yere çaldı. Hepsi yere döküldü kırıldı. Sonra hırsla sepeti yere vurdu. Vuracaktı vuramadı. Bir daha gelmeyin buraya diyerek diğer ürünlere saldırdı. Biz de yalvardık arkadaşla birlikte. Onun ürünlerini aldılar, benim ürünleri de yere döktüler" diye konuştu.

"ESKİDEN PAZAR YERİMİZ VARDI"

Ürünleri alınan S.O. ise, "Esenyurt Belediyesi'ne ait bir pazarda tezgahımız vardı. Pazar yeri iptal olunca biz de ister istemez buraya geldik. Benim başka çalışanım yok, çocuklarım küçük olduğu için bu durağa geliyorum. Bazı zabıtalar bizi idare ederken, kimisi çok vicdansız. Ne varsa toplayıp götürdüler bunu birkaç defa daha yaptılar." dedi.
DHA
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