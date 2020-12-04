'Kürt Ahmet'in oğlunun liderliğini yaptığı örgüte operasyon: 24 gözaltı
|04 Aralık 2020 11:39
|+Aa- Yazdır
Başkentte suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin atık toplama ihalelerine katılanlardan para istedikleri, vermeyenleri silahla yaraladıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüphelilerin, kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün üyeleri olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 24 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Avcılar'da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı kamerada
04 Aralık 2020 11:58
|Hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı
04 Aralık 2020 11:47
|PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı
04 Aralık 2020 10:40
|Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
04 Aralık 2020 10:21
|'İddaa kuponu' reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı
04 Aralık 2020 10:18
|Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 10:04
|Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış
04 Aralık 2020 09:51
|Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 09:36
|Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
04 Aralık 2020 09:22
|Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle
04 Aralık 2020 08:44