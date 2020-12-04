Eskişehir halen görevde subaylar dahil 10 FETÖ gözaltısı
Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
|04 Aralık 2020 12:21
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Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subayların da arasında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.
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