Kırmızı elbiseli çocuk heykelini satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
|04 Aralık 2020 12:50
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aralarında kırmızı elbiseli çocuk heykelinin de bulunduğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahin köyünde ikamet eden M.Y'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kırmızı elbiseli çocuk heykeli ile 3 testi, bir toprak çanak, toprak testi parçaları, bir kurusıkı tabanca ve iki av tüfeği ele geçirdi.
Şüpheli M.Y. gözaltına alındı. Objeler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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