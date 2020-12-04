1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy: 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz
 04 Aralık 2020 12:29
+Aa- Yazdır
Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirterek, "11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz." dedi.

Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelen Bakan Ersoy, gazetecilere, dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının açılışını yaptıklarını anlatarak, "Sanatçılarımızla, müzik emekçilerimizle beraber iyi bir katılımla açtık. Başta Ankaralılar olmak üzere, bütün müzik camiası adına mekanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle müzisyenlere gelir yardımı adına bir proje üzerine çalıştıklarını açıkladığını anımsatan Ersoy, toplantıyı bu amaçla gerçekleştirdiklerini ve çerçeveyi hemen hemen netleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek. Ocak ayı itibariyle de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

Ersoy, proje kapsamında kişi başına 1.000 lira ödeme yapacaklarını belirterek, sözlerini, "İlk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz toplamda 20, 30 milyon civarında bir proje bedeli olacak diye tahmin ediyoruz. Bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar projenin tüm detaylarını netleştirip Yunus Emre Enstitümüzün web sitesinde açıklayacağız. Bundan sonra da bu projeye katılmak isteyen, gelire ihtiyaç duyan sanatçılarımızın bu siteden gelişmeleri takip etmesini istiyoruz." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 12:42		 'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'
04 Aralık 2020 12:25
Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi
04 Aralık 2020 11:16		 5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
04 Aralık 2020 10:45
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
04 Aralık 2020 10:12		 Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor
04 Aralık 2020 09:07
81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
04 Aralık 2020 05:30		 Kısıtlamaya uymayan 17 kişiye 71 bin lira ceza yağdı
04 Aralık 2020 01:13
Hastaneden geliyorum dedi, ceza yemekten kurtulamadı
03 Aralık 2020 23:36		 'Bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği arttı, ölümler azaldı'
03 Aralık 2020 21:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Kırmızı elbiseli çocuk heykelini satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı12:43 - Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı12:42 - İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi12:29 - Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı12:25 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:25 - 'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'
12:21 - Eskişehir halen görevde subaylar dahil 10 FETÖ gözaltısı12:20 - Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?12:03 - 'Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır'12:00 - Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı11:58 - Avcılar'da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı kamerada11:53 - Yargıtay'dan sağlıkçılara emsal niteliğinde 'fazla mesai' kararı
11:47 - Hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı11:40 - Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?11:39 - 'Kürt Ahmet'in oğlunun liderliğini yaptığı örgüte operasyon: 24 gözaltı11:38 - Seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki11:37 - Belediye Başkan Yardımcısı teröristlerin cenaze süreçlerini takip etmiş
11:29 - MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek e-kitap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Polisi şehit eden zanlı öldü
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
3 işçi konfederasyonundan ortak 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hasan Kızıl 1
güneş sistemini tartışan gençler 2
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 2
ilk aşıyı ben olacağım sözü 2
sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon tl ceza kesilmesi 1
klasik heykeller 1
ben de seni seviyorum 2
milli piyango son talihlisinin parasını alması 4
03.12.2020 zenit vs fenerbahce maçı 1
hard kapitalizm 2
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam