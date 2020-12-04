İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi

UZMAN ÇAVUŞLAR DA TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ YARARLANACAK Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre daha önce Jandarma Hizmetler Sınıfının yararlandığı (4736 sayılı kanuna istinaden) toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Uzman Erbaşlar da yararlanabilecek.