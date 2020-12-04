İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi
|04 Aralık 2020 12:42
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. (3)
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.
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