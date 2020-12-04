Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bataklıkta yaralı halde bulunan eşek, iş makinesiyle kurtarılarak tedaviye alındı.
|04 Aralık 2020 12:43
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, bataklıkta yaralı halde bulunan eşek, iş makinesiyle kurtarılarak tedaviye alındı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçakocalı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sulak alandaki bataklıkta bir eşeğin mahsur kaldığını görünce durumu Tarsus Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine bildirdi.
Ekipler, ilk incelemelerinde ayağının kırık olduğunu tespit ettikleri eşeği, saplandığı bataklıktan iş makinesine halat bağlayarak çıkardı.
Tarsus Hayvan Parkı'na götürülen eşek, tedavi ve bakıma alındı.
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