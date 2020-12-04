'Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'

OKUL GÜVENLİK KAMERALARI HANGİ AMAÇLA NERELERE KONULMALIDIR? Hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacına yönelik olarak kullanılmak durumunda olan güvenlik kameraları insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan vermeyecek yerel takılması gerekmektedir.