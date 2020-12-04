1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını duyurdu
 04 Aralık 2020 13:05
+Aa- Yazdır
'Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tank Palet fabrikasına ses çıkarmayanlar ülkelerini sevmeyen insanlardır'
04 Aralık 2020 13:58		 Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
04 Aralık 2020 12:42
Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum
04 Aralık 2020 10:01		 Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
04 Aralık 2020 09:48
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
04 Aralık 2020 03:39		 RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
04 Aralık 2020 03:34
Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
04 Aralık 2020 02:53		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı
04 Aralık 2020 02:47
Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
04 Aralık 2020 00:53		 4 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Aralık 2020 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:24 - Asgari ücret mesaisi başladı14:19 - Kültür ve Turizm Bakanı: Sanatçılara 1000'er lira verilecek14:13 - RTÜK'ten Spotify'a ofis aç çağrısı14:09 - Bir il belediyemiz iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek verecek14:07 - Ölen çocukları adına para toplandığını fark eden babada suç duyurusu14:04 - Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi
14:00 - Okul güvenlik kameraları hangi amaçla nerelere konulmalıdır?13:59 - Birkaç tarım araştırmacısının hikayesi13:58 - 'Tank Palet fabrikasına ses çıkarmayanlar ülkelerini sevmeyen insanlardır'13:50 - Bir sağlık çalışanı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi13:46 - Erzurumlular cuma namazını spor salonunda kıldı13:45 - Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?
13:45 - Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi13:43 - Can Dündar'ın 'MİT tırları' yargılaması devam ediyor13:41 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:38 - CHP'li yöneticiye 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı13:36 - Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
13:26 - 'Çin'den gelecek aşı en eski yöntemdir ve yan tesiri yoktur'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Polisi şehit eden zanlı öldü
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücret mesaisi başladı
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şarkıcı yaşar 7
saklama kavanozları 2
kahve kokusu 5
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 2
şirumşine 6
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
the circle 2
imansız peynir 2
asgari ücret tespit komisyonu 3
danimarka 3
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam