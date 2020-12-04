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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi.
 04 Aralık 2020 13:36
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi.
Memurlar.Net
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