Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi.
|04 Aralık 2020 13:36
|+Aa- Yazdır
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2020
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/99fYkknn7p
04.12.2020, 12:34:14 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Birkaç tarım araştırmacısının hikayesi
04 Aralık 2020 13:59
|Bir sağlık çalışanı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
04 Aralık 2020 13:50
|Erzurumlular cuma namazını spor salonunda kıldı
04 Aralık 2020 13:46
|Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?
04 Aralık 2020 13:45
|Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı
04 Aralık 2020 12:43
|'Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır'
04 Aralık 2020 12:03
|Seyyar satıcı kadının yumurtalarını yere atan zabıtaya tepki
04 Aralık 2020 11:38
|Sağlık memurundan yüreklere dokunan hareket
04 Aralık 2020 11:14
|Bursa'da yoğun sis etkili oldu
04 Aralık 2020 11:03
|Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu
04 Aralık 2020 10:51