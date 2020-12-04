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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ile silah ele geçirildi.
 04 Aralık 2020 13:45
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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ve 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Ayrıca, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında da kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek ile yaşam malzemesi bulundu.
Anadolu Ajansı
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