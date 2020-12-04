Erzurumlular cuma namazını spor salonunda kıldı
Erzurumlular camilerde yoğunluk oluşmaması için cuma namazını spor salonunda kıldı
|04 Aralık 2020 13:46
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Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cuma namazını camilerin yanı sıra belirlenen spor salonlarında kıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun, değişen hava koşulları nedeniyle kapalı alanların kullanılması zorunluluğu oluştuğundan, camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi için cuma namazlarının belirlenen spor salonlarında kılınması kararı, kentte uygulanmaya başlandı.
Vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşmaması için cuma namazını kentte belirlenen bazı spor salonlarında Kovid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.
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