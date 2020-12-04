Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi
Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.
|04 Aralık 2020 14:04
|+Aa- Yazdır
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-30 Kasım tarihlerinde açık kaynak araştırmaları yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "134 oltalama, 76 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi" olmak üzere toplam 659 sitenin erişimi engellendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kültür ve Turizm Bakanı: Sanatçılara 1000'er lira verilecek
04 Aralık 2020 14:19
|RTÜK'ten Spotify'a ofis aç çağrısı
04 Aralık 2020 14:13
|'Çin'den gelecek aşı en eski yöntemdir ve yan tesiri yoktur'
04 Aralık 2020 13:26
|İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 12:42
|'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'
04 Aralık 2020 12:25
|Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi
04 Aralık 2020 11:16
|5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
04 Aralık 2020 10:45
|Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
04 Aralık 2020 10:12
|Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor
04 Aralık 2020 09:07
|81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
04 Aralık 2020 05:30