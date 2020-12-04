Ölen çocukları adına para toplandığını fark eden babada suç duyurusu
|04 Aralık 2020 14:07
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde biri 2014, diğeri ise 2016'da hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarının ismi kullanarak para toplandığını fark eden Hikmet Bolat, savcılığa suç duyusunda bulundu.
Bolat, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Nihal Mina'nın 6 yıl önce SMA hastalığı nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitirdiğini, oğlu Ahmet'i ise 2 yıl sonra yine aynı hastalıktan aynı yaşta kaybettiklerini söyledi.
Bu süreci zorlu geçirdiklerini anlatan Bolat, "Birkaç gün önce çocuklarımın fotoğrafları kullanılarak, sosyal medya hesapları açıldığı ve bu hesaplar üzerinden insanların duygularının kullanıldığını öğrendim." dedi.
Yardım amacıyla açıldığı söylenen banka hesap numaralarının bu sayfalardan paylaşıldığını belirten Bolat, bu şekilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığını iddia etti.
Çocukları hayattaymış gibi isimlerini kullanarak para topladıklarını düşündüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Bolat, emniyet güçlerinin de gerekli incelemeleri yaptığını ifade etti.
Açılan banka hesaplarından yardım amacıyla para toplanıp toplanmadığının veya ne kadar toplandığının incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını kaydeden Bolat, "Çok ciddi rakamlar toplanmış olma ihtimali var. Ölmüş çocuklarım üzerinden yapılmış olan böyle bir davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlıyordur. Bu insanlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyor. 3-5 kuruş para için insanların resmen duygularını sömürüyorlar. Hiç kimse bunlara itibar etmesin." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li yöneticiye 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
04 Aralık 2020 13:38
|Avcılar'da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı kamerada
04 Aralık 2020 11:58
|Hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı
04 Aralık 2020 11:47
|'Kürt Ahmet'in oğlunun liderliğini yaptığı örgüte operasyon: 24 gözaltı
04 Aralık 2020 11:39
|PTT şubesinden 8 bin liralık soygun yaptı
04 Aralık 2020 10:40
|Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
04 Aralık 2020 10:21
|'İddaa kuponu' reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı
04 Aralık 2020 10:18
|Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 10:04
|Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış
04 Aralık 2020 09:51
|Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 09:36