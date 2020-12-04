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Bir il belediyemiz iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek verecek

Sivas Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek yardımında bulunacak
 04 Aralık 2020 14:09
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Bir il belediyemiz iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek verecek

Sivas Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek yardımında bulunacak.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinde bugüne kadar esnafa sağlanan destekleri aktardı.

Bilgin, "Merkezi hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında iş yerleri kapanan belediye kiracısı esnafımızın kapalı kaldıkları dönemde kiralarını almadık. Yine açık olmalarına rağmen genelge kapsamına girmemiş olanların da kira borçlarını 6 ay gecikme zammı olmaksızın erteledik. Sıkıntılı süreçte 1540 esnafımıza geri ödemesiz 1000 lira nakit desteği sağladık. Belediye olarak 249 özel halk otobüsümüze 258 bin 960 litre yakıt desteği sağladık. Bu da 1 milyon 722 bin liraya tekabül ediyor. Buna ek olarak halk otobüsü esnafımızdan işgaliye bedelinde yüzde 50 indirim yaparak 420 biletten 210 bilete düşürdük." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen esnafa bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini belirten Bilgin, yeni dönemde genelge kapsamında iş yeri kapanan esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 1500 lira nakdi destek yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Belediye kiracılarına 2021 yılında zam yapmayacaklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Yine genelge kapsamında iş yeri kapanan ve belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan aralık, ocak ve şubat aylarında kira almayacağız. Belediyemiz kiracısı olup genelge kapsamına girmeyen esnafımızdan da aralık, ocak ve şubat ayı kiralarını faizsiz olarak öteleyeceğiz. Yine bu kapsamda halk otobüslerine, onların sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Somutlaştığı zaman yine sizlerle paylaşacağız. Bizim bu süreçteki duruşumuz, esnafımıza şehrimize bakışımız, belediyemizin maddi imkanlarını zorlayarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak. Bu zor süreci birlikte göğüslemek adına bu yardım kararını aldık. Esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Toplantıya, Bilgin'in yanı sıra, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve esnaf temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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