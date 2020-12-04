1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı

Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin askıya alındığı İstanbul Boğazı, saat 14.00 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı
 04 Aralık 2020 14:48
+Aa- Yazdır
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 14.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla gemi trafiğinin, saat 14.00'te çift yönlü yeniden başladığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu nereler açık, kimler muaf? İşte detaylar
04 Aralık 2020 15:51		 Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
04 Aralık 2020 15:39
6 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi
04 Aralık 2020 14:30		 Bakan Koca: Aşıda mecburiyet olmayacak, ikna edeceğiz
04 Aralık 2020 14:26
Kültür ve Turizm Bakanı: Sanatçılara 1000'er lira verilecek
04 Aralık 2020 14:19		 RTÜK'ten Spotify'a ofis aç çağrısı
04 Aralık 2020 14:13
Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi
04 Aralık 2020 14:04		 İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 12:42
'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'
04 Aralık 2020 12:25		 Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi
04 Aralık 2020 11:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - Hazırlık sınıfında başarısız olanların Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı15:59 - 'Sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlanmaya başladı'15:57 - Esnafın kredi kartı bilgilerini çaldı, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı15:51 - Hafta sonu nereler açık, kimler muaf? İşte detaylar15:39 - Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek15:36 - Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı
15:31 - Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı15:29 - Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti15:25 - Polis katilinin cesedi morgda kaldı15:13 - Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı dönemindeki ek ders ücretlerine dair yazı15:13 - Vakaların yüzde 50 arttığı ilde temaslılar kendini gizlemiş15:06 - Yazgan: Esnek çalışma uygulansın, yapılandırma uzatılsın
15:05 - Bir şehri istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı14:58 - AYM, Savunma Sanayii hakkındaki kararnameyi Anayasaya uygun buldu14:51 - Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum14:49 - 'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti14:48 - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı
14:30 - 6 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücret mesaisi başladı
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Din İşleri Yüksek Kurulu 1
insan 1
Skovil 1
Olsayı bulsaya vermişler,hiç doğmuş 1
Şarkıcı yaşar 7
benci olmak bencil olmak değildir 1
Siirt depremi doğuda büyük bir depremi tetikleyebilir 2
Habertürk tv'nin saray diktasına başkaldırması 3
kitabın silah sayılması 2
call 2020 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam