İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı
Yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin askıya alındığı İstanbul Boğazı, saat 14.00 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı
|04 Aralık 2020 14:48
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İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 14.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla gemi trafiğinin, saat 14.00'te çift yönlü yeniden başladığı duyuruldu.
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