1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kentteki ankesör soruşturmaları kapsamında ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan, eski üsteğmen H.K. hakkında verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararını, hukuka uygun buldu.
 04 Aralık 2020 14:49
+Aa- Yazdır
'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kentteki ankesör soruşturmaları kapsamında ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan, eski üsteğmen H.K. hakkında verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararını, hukuka uygun buldu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi itiraz üzerine, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin dosyayı inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında, "usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu" gerekçesiyle, sanık ve avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Sanığın tutuksuz yargılanma talebi de reddedildi. Dosya, Yargıtay'da görülecek.

- Dava

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Eylül'deki karar duruşmasında, tutuklu sanık eski jandarma üsteğmen H.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Kentte yaklaşık bir yıldır devam eden ankesör soruşturmaları kapsamında açılan davalarda alınan ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan davanın gerekçeli kararında, H.K'nin, 13 kişi ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının bulunduğu kaydedilmiş, söz konusu aramaların örgüt mahrem abilerince yapıldığı, sanığın bu şekilde örgütün mahrem yapılanması içerisinde olduğu kanaatine varıldığı belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
04 Aralık 2020 13:45		 Can Dündar'ın 'MİT tırları' yargılaması devam ediyor
04 Aralık 2020 13:43
Eskişehir halen görevde subaylar dahil 10 FETÖ gözaltısı
04 Aralık 2020 12:21		 Belediye Başkan Yardımcısı teröristlerin cenaze süreçlerini takip etmiş
04 Aralık 2020 11:37
FETÖ'den gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi
04 Aralık 2020 11:21		 Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
04 Aralık 2020 11:20
Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı
04 Aralık 2020 09:20		 FETÖ'nün Kenya motivasyonu
04 Aralık 2020 08:58
İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
04 Aralık 2020 08:32		 Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok
04 Aralık 2020 07:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - Hazırlık sınıfında başarısız olanların Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı15:59 - 'Sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlanmaya başladı'15:57 - Esnafın kredi kartı bilgilerini çaldı, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı15:51 - Hafta sonu nereler açık, kimler muaf? İşte detaylar15:39 - Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek15:36 - Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı
15:31 - Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı15:29 - Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti15:25 - Polis katilinin cesedi morgda kaldı15:13 - Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı dönemindeki ek ders ücretlerine dair yazı15:13 - Vakaların yüzde 50 arttığı ilde temaslılar kendini gizlemiş15:06 - Yazgan: Esnek çalışma uygulansın, yapılandırma uzatılsın
15:05 - Bir şehri istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı14:58 - AYM, Savunma Sanayii hakkındaki kararnameyi Anayasaya uygun buldu14:51 - Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum14:49 - 'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti14:48 - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı
14:30 - 6 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücret mesaisi başladı
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan 1
hayrettin karaca 2
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 2
kahve kokusu 5
iyi hissettiren şarkılar 1
talidomid 2
türkçe konuşarak anlaşamadıklarımız 1
kara demlik 2
başlığı sahiplenmek 3
Mısır isminin kökeni 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam