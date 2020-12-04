'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti
|04 Aralık 2020 14:49
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kentteki ankesör soruşturmaları kapsamında ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan, eski üsteğmen H.K. hakkında verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararını, hukuka uygun buldu.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi itiraz üzerine, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin dosyayı inceledi.
Daire, yerel mahkemenin kararında, "usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu" gerekçesiyle, sanık ve avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.
Sanığın tutuksuz yargılanma talebi de reddedildi. Dosya, Yargıtay'da görülecek.
- Dava
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Eylül'deki karar duruşmasında, tutuklu sanık eski jandarma üsteğmen H.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Kentte yaklaşık bir yıldır devam eden ankesör soruşturmaları kapsamında açılan davalarda alınan ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan davanın gerekçeli kararında, H.K'nin, 13 kişi ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının bulunduğu kaydedilmiş, söz konusu aramaların örgüt mahrem abilerince yapıldığı, sanığın bu şekilde örgütün mahrem yapılanması içerisinde olduğu kanaatine varıldığı belirtilmişti.
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