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Yazgan: Esnek çalışma uygulansın, yapılandırma uzatılsın

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde genelge ile duyurulan dönüşümlü ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasını isteyerek, TBMM'de kabul edilen borç yapılandırma tasarısı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞ-KUR ve SGK'da iş yükünün artması sebebiyle borç yapılandırma süresinin uzatılmasını istedi.
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Yazgan: Esnek çalışma uygulansın, yapılandırma uzatılsın

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde genelge ile duyurulan dönüşümlü ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasını isteyerek, TBMM'de kabul edilen borç yapılandırma tasarısı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞ-KUR ve SGK'da iş yükünün artması sebebiyle borç yapılandırma süresinin uzatılmasını istedi.

"ESNEK VE DÖNÜŞÜMLÜ MESAİ UYGULAMASI İLE KAMU GÖREVLİLERİNİN İŞ YÜKÜ AZALTILMALI"

Canını dişine takarak, ailesinden ayrı kalan ve mesaini aksatmayan fedakar kamu görevlilerinin özverili çalışmalarının karşılıksız bırakılmamasını ifade eden Yazgan, "Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma uygulaması kamu görevlilerinin bedensel sağlığının yanında zihinsel sağlığına da katkıda bulunacak bu uygulama, genelgelerle uygulanması zorunlu iken uygulamayan yöneticiler iyilik yaptığını düşündükleri yerde ardından gelecek kötülüğün farkında değiller. Bu yüzden bizleri hukuk yollarına başvurmadan bir an önce uygulamaya geçmeli, esnek ve dönüşümlü mesai uygulaması ile kamu görevlilerinin iş yükü azaltılmalı, esnek çalışma saatleri ile iş döngüsü sorunsuz hale getirilmelidir." dedi.

"BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ UZATILSIN"

Genel Başkan Yazgan, kamuda oluşacak iş yükünün yoğunluğu arttıracağını ve yoğunluğun salgının yayılmasında etkin rol oynayacağına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı mütemadiyen yayınladığı genelgelerle kamuda dönüşümlü ve esnek çalışma saatleri konusunda bildirimlerde bulunmuştur. Bu sebeple kamuda oluşacak iş yükünün azalması için haklı olan talebin bazı iller de ve kurumlarda uygulanmadığını görüyor, kamu görevlileri adına bu uygulamanın bir an önce eksiksiz olarak hayata geçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Borç yapılandırma süresinin iş yükü oluşturmamak için uzatılması gerektiğinin önemine vurgu yapan Yazgan, "Bu işin uygulanmaması yetmiyormuş gibi yılsonuna kadar sürecek olan vergi ve SGK alacakları olmak üzere, oda aidatlarından öğrenim kredilerine, trafik para cezalarından çeşitli kanunlara göre verilen idari para cezalarına kadar geniş kapsamlı kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsili amaçlanan düzenlemenin kabul edilmesiyle iş yükü fazlasıyla arttığını görüyoruz. Son güne bırakacak olan vatandaşların yoğunluğu ile kamu görevlileri salgın tehlikesi ile yüz yüze kalacağından borç yapılandırmasının sürecinin uzatılmasını istiyoruz."

"BULAŞMA RİSKİNİ AZALTAN KALİTELİ MALZEME TEMİN EDİLMELİ"

Alınan tedbirlerin yetersizliğine dikkat çeken Genel Başkan Yazgan "Yapılandırma sürecinde hizmet verecek kamu kurumlarında gerçek anlamda koruyucu, yayılımı azaltacak tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 3 katlı ve kaliteli maske, koruyucu şeffaf siperlik ve dezenfektan gibi bulaşma riskini azaltan malzemelerin temin edilmesinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir." dedi.
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