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Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı dönemindeki ek ders ücretlerine dair yazı

milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı döneminde ve 31/08/2020-18/09/2020 tarihleri arasında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
 04 Aralık 2020 15:13
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Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı dönemindeki ek ders ücretlerine dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı döneminde ve 31/08/2020-18/09/2020 tarihleri arasında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin olarak, uygulamada birliğin sağlanması için, görüş yazısı yayımladı. Görüş yazısında görevler fiilen icra edildiği için rehber öğretmenlere 1/08/2020-18/09/2020 tarihleri arasında haftalık olarak 18 saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi.

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