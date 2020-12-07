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MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Ocak 2021 tarihine kadar olan uzaktan eğitimde haftada bir gün okula gelecekleri, okula gelecekleri dönemde yerlerine diğer alan öğretmenlerinin gireceği, sınıf öğretmenlerinin okulda bulunduğu sürede okul müdürünce verilen görevleri yapmaları halinde verilen bu görevlerin ek ders görevinden sayılmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.
 07 Aralık 2020 14:05
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MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Ocak 2021 tarihine kadar olan uzaktan eğitimde haftada bir gün okula gelecekleri, okula gelecekleri dönemde yerlerine diğer alan öğretmenlerinin gireceği, sınıf öğretmenlerinin okulda bulunduğu sürede okul müdürünce verilen görevleri yapmaları halinde verilen bu görevlerin ek ders görevinden sayılmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.

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