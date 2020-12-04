1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafta sonu nereler açık, kimler muaf? İşte detaylar

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki kısıtlamada manav, kasap, marketler ne zaman hizmet verecek? Kuryeler çalışacak mı? İşte hafta sonu yasaklarına ilişkin merak edilenler
 04 Aralık 2020 15:51
+Aa- Yazdır
Hafta sonu nereler açık, kimler muaf? İşte detaylar

Hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlıyor. Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

BAKKAL, MANAV VE MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

SEYAHATLER HES KODUYLA YAPILACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

RESTORANLAR PAKET SERVİS

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

KURYELER ÇALIŞACAK MI?

Genelgede ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır" denildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
04 Aralık 2020 15:39		 İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı
04 Aralık 2020 14:48
6 ilimizin bazı bölgelerinden karantina haberleri geldi
04 Aralık 2020 14:30		 Bakan Koca: Aşıda mecburiyet olmayacak, ikna edeceğiz
04 Aralık 2020 14:26
Kültür ve Turizm Bakanı: Sanatçılara 1000'er lira verilecek
04 Aralık 2020 14:19		 RTÜK'ten Spotify'a ofis aç çağrısı
04 Aralık 2020 14:13
Jandarma geçen ay 659 sitenin erişimini engelledi
04 Aralık 2020 14:04		 İçişleri: 148 teröristin etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2020 12:42
'Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 56'ya çıkardık'
04 Aralık 2020 12:25		 Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi
04 Aralık 2020 11:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti16:06 - Hazırlık sınıfında başarısız olanların Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı15:59 - 'Sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlanmaya başladı'15:57 - Esnafın kredi kartı bilgilerini çaldı, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı15:51 - Hafta sonu nereler açık, kimler muaf? İşte detaylar15:39 - Bu ilde milli eğitim personeli, filyasyon ekiplerinde görevlendirilecek
15:36 - Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı15:31 - Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı15:29 - Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti15:25 - Polis katilinin cesedi morgda kaldı15:13 - Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı dönemindeki ek ders ücretlerine dair yazı15:13 - Vakaların yüzde 50 arttığı ilde temaslılar kendini gizlemiş
15:06 - Yazgan: Esnek çalışma uygulansın, yapılandırma uzatılsın15:05 - Bir şehri istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı14:58 - AYM, Savunma Sanayii hakkındaki kararnameyi Anayasaya uygun buldu14:51 - Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum14:49 - 'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti
14:48 - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak yeniden açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücret mesaisi başladı
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can bonomo 1
Şarkıcı yaşar 7
04.12.2020 yunanistan deprem 1
Sanatçılara 1000'er lira projesi 2
Siirt depremi doğuda büyük bir depremi tetikleyebilir 2
Müzisyenlerin çığlığı 1
tek doz aşıya ihtiyacımız var 1
sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon tl ceza kesilmesi 1
talidomid 2
en eski cam ürünler 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam