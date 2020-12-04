Esnafın kredi kartı bilgilerini çaldı, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
|04 Aralık 2020 15:57
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcıların, kart limitini de yükselterek alışveriş yaptığı iddia edildi.
İlçede esnaflık yapan 57 yaşındaki Hikmet Kılıç'ın telefonuna, kullandığı banka kartından alışveriş yapıldığına ilişkin bilgi mesajı geldi.
Dolandırıldığını düşünen Kılıç, durumu polise bildirdi. Ardından bilgi almak için ilgili bankanın şubesine giden Kılıç, 30 bin lira olan kredi kartı limitinin 45 bin liraya yükseltildiğini, paranın da internetten alışveriş yapılarak harcandığını öğrendi.
Kılıç, AA muhabirine, sabah saatlerinde bankadan telefonuna gelen bilgilendirme mesajıyla neye uğradığını şaşırdığını, uzun süre kendine gelemediğini söyledi.
Vakit kaybetmeden emniyete giderek müracaatta bulunduğunu, ardından da banka şubesine gittiğini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:
"Kartımı olayın ardından hemen iptal ettirdim. Bankadaki görevliler, bana 'Bunlar olabilir, bizi de dolandırıyorlar.' diye cevap verdi. Banka beni korumak zorunda. Kart limitinin neden yükseldiğini ve kimden onay aldıklarını da cevaplamıyorlar. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler alışveriş yapıp para çekmişler. En küçük alışveriş yaptığımızda bilgi gönderen ilgili banka neden bu alışveriş gerçekleştiğinde veya kartın limiti yükseltildiğinde mesaj göndermiyor? Bu işin peşini bırakmayacağım. Ben 45 bin lira zarara uğradım. Savcılığa müracaatımı yaptım."
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