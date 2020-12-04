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'Sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlanmaya başladı'

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, son günlerde sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlamaya başladıklarını bildirdi.
 04 Aralık 2020 15:59
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'Sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlanmaya başladı'

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, son günlerde sağlık personelinde pozitif vakalara daha sık rastlamaya başladıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli, Kayseri'de hizmet veren özel hastane yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Salgının kentteki genel seyri, tedavi protokolleri ve hasta oranlarının ele alındığı görüşmede, özel hastanelerin salgın sürecinde daha etkin nasıl rol alabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kayseri'de hastaneye başvuru sayısında bir yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Benli, vaka sayıları endişe verici seviyelere çıkmasa da hastaneye yapılan başvurularda bir yoğunluğun söz konusu olduğunu belirtti.

Kamu hastanelerinde bu konuda bir planlama yaptıklarını aktaran Benli, "Konuyu özel hastanelerimizle istişare etmek üzere bu görüşmeyi düzenlendik. Öncelikle pandemi açısından genel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Son günlerde sağlık personelimizde pozitif vakalara daha sık rastlamaya başladık, bu durum bizi üzüyor. Ama şükürler olsun ki hastalığı ağır geçiren bir sağlık çalışanımız yok. Bu da bizi sevindiren bir durum." ifadesini kullandı.

Kentteki vaka sayılarının alınan tedbirler sayesinde endişe verici seviyelere ulaşmadığını ancak ufak bir gevşemede durumun kontrol edilemeyecek hale dönüşebileceğini vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Bu yüzden mümkün olduğu kadar hastalığı filyasyon çalışmaları ile sahada bastırmaya çalışıyoruz. Aralıksız yürüttüğümüz filyasyon çalışmalarımızla sahadan daha çok numune alarak vakaları hastaneye gelmeden yakalamayı arzu ediyoruz. Başından beri söylediğim gibi bu pandemi toplumsal bir olay ve bu salgınla baş etmek için halk sağlığı ve koruyucu hekimlik gözüyle bakmamız daha doğru olacaktır."
Anadolu Ajansı
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