1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Müdürü ve doktor eşi koronavirüse yakalandı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
 04 Aralık 2020 16:14
+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Müdürü ve doktor eşi koronavirüse yakalandı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Salgın Hastanesi Yöneticisi olan eşi Dr. Mehmet Durmuş ile birlikte yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Yaptığı paylaşımda tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesini vurgulayan Durmuş, "Salgın Hastanesi Yöneticisi olan eşim Dr. Mehmet Durmuş ile birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Tedbirler konusunda hassasiyet gösterelim. Zira sağlık çalışanları hem mücadele ediyor hem de aileleri ile birlikte sağlığı da risk altında oluyor" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'un koruma polisi kalp krizinden hayatını kaybetti
03 Aralık 2020 18:58		 Başhekim uyardı: Artık gençlerin de koronaya yakalanma ihtimali yükseldi
03 Aralık 2020 17:26
Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
03 Aralık 2020 14:00		 Linçe uğrayan Mustafa Öztürk emekliliğini talep etti
02 Aralık 2020 22:27
İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday oldu
02 Aralık 2020 21:16		 Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi
01 Aralık 2020 19:34
Veteriner hekimler de önce aşılanmak istiyor
01 Aralık 2020 11:40		 Trafik polisi koronavirüse yenik düştü
29 Kasım 2020 22:37
En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı
29 Kasım 2020 12:42		 Polis özel harekatın MAK timi zorlu eğitimden geçiyor
28 Kasım 2020 21:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı17:31 - Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt17:29 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:27 - Dolar haftayı nasıl kapattı?17:19 - 112'ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68'i 'gereksiz'17:18 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
17:11 - Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı17:03 - Üç KİT'te görev yapan personele, harcırahlar iki kat ödenecek16:59 - Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir16:56 - Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi16:47 - TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı16:43 - Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı
16:43 - Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye16:37 - İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı16:30 - Vaka sayısının yüzde 100 arttığı ilde gören şikayet ediyor16:28 - O ilde, iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi16:23 - Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
16:20 - Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şarkıcı yaşar 7
Çan 4
sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon tl ceza kesilmesi 1
Olmaz olmaz 1
En sevilen dede tipi 1
başlığı sahiplenmek 3
Habertürk tv'nin saray diktasına başkaldırması 3
beyaz kil 3
şehir hatları vapurları kıç güverte insanları 1
Olsayı bulsaya vermişler,hiç doğmuş 2
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam