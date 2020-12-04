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Göztepe'de 5 pozitif vaka daha

Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2'si futbolcu 5 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
 04 Aralık 2020 16:23
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Göztepe'de 5 pozitif vaka daha

Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2'si futbolcu 5 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımına yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde 2 futbolcu ve 3 personelde sonuçların pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, testi pozitif çıkan 5 kişinin ev izolasyonuna alındığını ve tedavilerine başlandığını duyurdu.

Göztepe'de daha önce 6 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı. Böylece sarı-kırmızılı kulüpte pozitif vakaya rastlanan kişi sayısı 8'i futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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