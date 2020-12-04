Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2'si futbolcu 5 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
|04 Aralık 2020 16:23
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Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2'si futbolcu 5 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımına yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde 2 futbolcu ve 3 personelde sonuçların pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, testi pozitif çıkan 5 kişinin ev izolasyonuna alındığını ve tedavilerine başlandığını duyurdu.
Göztepe'de daha önce 6 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı. Böylece sarı-kırmızılı kulüpte pozitif vakaya rastlanan kişi sayısı 8'i futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.
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