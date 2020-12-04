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O ilde, iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Hatay'da esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle gıda üretimi, toptan ve perakende satışı yapan iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin 7 Aralık itibarıyla bir haftalığına kapatılmasını tavsiye etti.
 04 Aralık 2020 16:28
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O ilde, iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Oda ve borsalardan ortak yapılan açıklamada, pozitif vaka artışının sağlık sistemini zorlayarak sağlık çalışanlarını da tehdit ettiği ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini oldukça zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hatay ili son günlerde vaka sayısı bakımından maalesef ilk sırada gelen iller arasına girmiştir. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, kendimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hatay Esnaf Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalar ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları olarak iş bu tavsiye kararını alıyoruz. Gıda üretimi, toptan ve perakende satışı yapan iş yerleri hariç olmak üzere 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca iş yerlerimizi kapatıp hem kendimiz hem de çalışanlarımız olarak evimizde izole olunmasını, böylelikle sosyal hareketliliğin azaltılmasını tüm esnaf ve tacirlerimize tavsiye ediyoruz" denildi.
DHA
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