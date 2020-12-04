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Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye

Sürücüleri cezaya karşı gülümseten bir yöntemle uyaran Trabzon Emniyeti, bunun için hamsi örneğine başvurdu.
 04 Aralık 2020 16:43
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Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, son aylarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Vatandaşları ceza ve suçlardan caydırmak için ilginç paylaşımlara imza atan İl Emniyet Müdürlüğü, son paylaşım ile takipçilerini güldürdü.

"CEZA YERİNE HAMSİ YİYİN"

Sürücülere ceza yerine hamsi yeme önerisinde bulunan Emniyet Müdürlüğü, paylaştığı hamsi fotoğrafına şu notu düştü:

"SOĞAN, LİMON, BİR DE VAKFIKEBİR EKMEĞİ..."

"En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan limon, yanında helva. Bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye."
İhlas Haber Ajansı
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