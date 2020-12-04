TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı 2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
|04 Aralık 2020 16:47
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2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları
2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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