Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|04 Aralık 2020 16:56
|+Aa- Yazdır
Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarının başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı
04 Aralık 2020 17:11
|'Ankesör davalarında' ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti
04 Aralık 2020 14:49
|Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
04 Aralık 2020 13:45
|Can Dündar'ın 'MİT tırları' yargılaması devam ediyor
04 Aralık 2020 13:43
|Eskişehir halen görevde subaylar dahil 10 FETÖ gözaltısı
04 Aralık 2020 12:21
|Belediye Başkan Yardımcısı teröristlerin cenaze süreçlerini takip etmiş
04 Aralık 2020 11:37
|FETÖ'den gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi
04 Aralık 2020 11:21
|Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
04 Aralık 2020 11:20
|Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı
04 Aralık 2020 09:20
|FETÖ'nün Kenya motivasyonu
04 Aralık 2020 08:58