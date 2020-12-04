1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın."
 04 Aralık 2020 16:59
+Aa- Yazdır
Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt
04 Aralık 2020 17:31		 Yerli otomobil için Lityum üretimi başlıyor
04 Aralık 2020 16:12
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
04 Aralık 2020 14:51		 'Tank Palet fabrikasına ses çıkarmayanlar ülkelerini sevmeyen insanlardır'
04 Aralık 2020 13:58
'Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'
04 Aralık 2020 13:05		 Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
04 Aralık 2020 12:42
Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum
04 Aralık 2020 10:01		 Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
04 Aralık 2020 09:48
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
04 Aralık 2020 03:39		 RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
04 Aralık 2020 03:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı17:31 - Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt17:29 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:27 - Dolar haftayı nasıl kapattı?17:19 - 112'ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68'i 'gereksiz'17:18 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
17:11 - Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı17:03 - Üç KİT'te görev yapan personele, harcırahlar iki kat ödenecek16:59 - Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir16:56 - Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi16:47 - TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı16:43 - Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı
16:43 - Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye16:37 - İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı16:30 - Vaka sayısının yüzde 100 arttığı ilde gören şikayet ediyor16:28 - O ilde, iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi16:23 - Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
16:20 - Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahşap kuş yuvaları 1
Çan 4
Hasan Kızıl 1
panço 6
akıl oyunları 1
başlığı sahiplenmek 3
iyi hissettiren şarkılar 1
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
munzam aidat 1
kısıtlamalar sayesinde pandemiden kurtulacağımızı sanan insan 6
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam