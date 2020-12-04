Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın."
|04 Aralık 2020 16:59
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt
04 Aralık 2020 17:31
|Yerli otomobil için Lityum üretimi başlıyor
04 Aralık 2020 16:12
|Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
04 Aralık 2020 14:51
|'Tank Palet fabrikasına ses çıkarmayanlar ülkelerini sevmeyen insanlardır'
04 Aralık 2020 13:58
|'Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'
04 Aralık 2020 13:05
|Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
04 Aralık 2020 12:42
|Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum
04 Aralık 2020 10:01
|Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
04 Aralık 2020 09:48
|4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
04 Aralık 2020 03:39
|RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
04 Aralık 2020 03:34