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Üç KİT'te görev yapan personele, harcırahlar iki kat ödenecek

2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7257 sayılı Kanunun ek 4. maddesine göre, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ'ta görev yapan bazı personele gündelikleri iki kat ödenecek
 04 Aralık 2020 17:03
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Üç KİT'te görev yapan personele, harcırahlar iki kat ödenecek

7257 sayılı Kanun, 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 40. maddesiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ek madde 4 eklenmiştir.

Eklenen madde gereğince, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ'ta görev yapan bazı personele gündelikleri iki kat ödenecektir.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MADDE 40 - 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4 - (1) Aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere görevlendirilen personel hakkında, 3213 sayılı Kanunda belirlenen ve madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için görevlendirilen personele uygulanan harcıraha ilişkin hükümler uygulanır.

a) Bu Kanun kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi, incelenmesi ve kontrolü için görevlendirilenler

b) Bakanlık personelinden, elektrik üretim tesislerinde kullanılan yerli aksamın imalat ve tesis denetimi ile görevlendirilenler de dahil olmak üzere, 5346 sayılı Kanun kapsamında elektrik üretim tesislerine ilişkin denetim faaliyetleri ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürütülen denetim faaliyetleri ve elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri için görevlendirilenler

c) TEİAŞ'ta 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında görev yapan personelden, açık ve kapalı trafo merkezleri ile enerji nakil hatlarının denetimi, tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetleri için görevlendirilenler

(2) Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz."

3213 sayılı Maden Kanunun 35. maddesi şu şekildedir:

Madde 35 - Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimi için yapılacak masraflar, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince genel bütçeye özel gelir ve Genel Müdürlük bütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlardan karşılanır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri için görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin iki katı tutarında gündelik ödenir. Bu tutar, üç katına kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.

Bu maddeye göre yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz.
Memurlar.Net - Özel

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