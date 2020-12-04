Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
|04 Aralık 2020 17:11
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Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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