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Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
 04 Aralık 2020 17:11
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Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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