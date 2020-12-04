1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu geç kalmış eylemler, ikna edici değildir." ifadelerini kullandı.
 04 Aralık 2020 17:31
+Aa- Yazdır
Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu geç kalmış eylemler, ikna edici değildir." ifadelerini kullandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Dendias, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti.

İlk olarak Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Dendias, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Dendias, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın, AB üyesi ülkelere, Türkiye'nin "ikna edici olmayan" eylemleriyle ilgili sorumluluk almaları çağrısı yaptığını söyledi.

"Türkiye'nin sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu geç kalmış eylemler, ikna edici değildir." ifadelerini kullanan Dendias, Türkiye'nin, gerçek anlamda gerginliği yatıştırıcı ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku zeminine dayalı yapıcı bir yola götürecek kararlar alması gerektiğini savundu.

Dendias, "Bu kararlar yalnızca Türkiye için açık bir gösterge olarak değil, AB'nin güvenilirliğinin bir kanıtı olması açısından da önemlidir." dedi.

Hristodulidis ise AB liderlerinin vereceği kararların Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu kaydetti.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda yaptığı açıklamada, AB'nin üyelerinden en az ikisinin tüm AB sistemini kötüye kullanmasına izin vererek, suç ortağı haline geldiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda, "Tercihimiz net. Türkiye'nin kapısı diyaloğa sonuna kadar açık. Bir çıkış yolu var. Doğu Akdeniz Konferansı, iş birliği için uygun bir ortam oluşturmak için bir fırsattır ve bu bizim önerimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise 1 Aralık'ta Bakanlığı yöneltilen, "Yunanistan Oruç Reis'i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan'ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Türkiye başından beri Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana." karşılığını vermişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir
04 Aralık 2020 16:59		 Yerli otomobil için Lityum üretimi başlıyor
04 Aralık 2020 16:12
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
04 Aralık 2020 14:51		 'Tank Palet fabrikasına ses çıkarmayanlar ülkelerini sevmeyen insanlardır'
04 Aralık 2020 13:58
'Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'
04 Aralık 2020 13:05		 Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi
04 Aralık 2020 12:42
Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum
04 Aralık 2020 10:01		 Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım
04 Aralık 2020 09:48
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
04 Aralık 2020 03:39		 RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
04 Aralık 2020 03:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı17:31 - Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt17:29 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:27 - Dolar haftayı nasıl kapattı?17:19 - 112'ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68'i 'gereksiz'17:18 - Nüfusu yüzde 300 arttı, ilçede kiralık ev kalmadı
17:11 - Afyonkarahisar'da FETÖ'den yakalanan iki zanlılardan biri tutuklandı17:03 - Üç KİT'te görev yapan personele, harcırahlar iki kat ödenecek16:59 - Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir16:56 - Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi16:47 - TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı16:43 - Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı
16:43 - Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye16:37 - İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı16:30 - Vaka sayısının yüzde 100 arttığı ilde gören şikayet ediyor16:28 - O ilde, iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi16:23 - Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
16:20 - Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polis katilinin cesedi morgda kaldı
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta
Erdoğan: Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
talidomid 2
En sevilen dede tipi 1
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
kısıtlamalar sayesinde pandemiden kurtulacağımızı sanan insan 6
büyük lebowski 1
danimarka 3
herkesin hayatına kimse karışamaz 2
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 5
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 2
can bonomo 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam