Vaka sayısı artmaya devam ediyor
|04 Aralık 2020 19:34
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Sağlık Bakanlığı 4 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.' ifadelerini kullandı.
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