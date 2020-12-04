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Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı

Köyceğiz Toparlar Ortaokulu Müdürü Aziz Yıldız, okul bahçesinde bulunan ve ömrünü tamamlamış palmiye ağaçlarının tehlike saçması nedeniyle ilgili kurumlardan alınan izin sonrası kesilmesine tepki gösteren bir vatandaş tarafından bıçaklanması Eğitim Bir-Sen tarafından kınandı.
 04 Aralık 2020 18:45
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Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı

Köyceğiz Toparlar Ortaokulu Müdürü Aziz Yıldız, okul bahçesinde bulunan ve ömrünü tamamlamış palmiye ağaçlarının tehlike saçması nedeniyle ilgili kurumlardan alınan izin sonrası kesilmesine tepki gösteren bir vatandaş tarafından bıçaklanması Eğitim Bir-Sen tarafından kınandı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, olayın adli makamlara intikal ettirildiğini belirtirken, "Geleceğimizi şekillendiren, çocuklarımızın eğitimi için büyük fedakarlıklarda bulunan eğitim çalışanları başta olmak üzere, şiddet, bütün toplumu tehdit eder hale gelmiştir. Öğretmenlik mesleğinin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Şiddet olaylarından biri de Köyceğiz'de meydana gelmiştir. Toparlar Ortaokulu Müdürümüz Aziz Yıldız, eli bıçaklı bir şahsın saldırısına uğrayarak yaralanmıştır. Öncelikle arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir öğretmene, bir eğitim yöneticisine yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Okul yöneticileri, okul bahçesindeki iki adet ömrünü tamamlamış palmiye ağacının yıkılma tehlikesi olduğu ve can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ilgili kurumların iznini alıyor, gerekli incelemelerin ardından ağaçların kesilmesine karar veriliyor. Bahanesi ağaç olan, amacı, içindeki kini ve nefreti kusmak olan şahıs, okul müdürümüze okulun önünde hakaret ve küfürler ederek saldırıyor. 'Mesele ağaç değil, anlamadınız mı' sözlerini hatırlatırcasına ve öğretmenlere yönelik ideolojik ayrımcılığı ve hakareti desteklercesine yapılan bu saldırı, şiddetin artık farklı boyutlara kaydığının bir göstergesidir. Son zamanlarda öğretmenlerimizin iradelerini yaftalayan, demokratik tercihlerini aşağılayan, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadelerin hemen akabinde bu menfur saldırının olması manidar olmakla birlikte, eğitimcilerin hedef tahtasına oturtulduğunu göstermektedir. Covid-19'dan daha tehlikeli olan cehalet ve ideolojik körlük virüsünün bir an önce önüne geçilmelidir. Hiç kimsenin, öğretmen ve yöneticilerimizi kategorize ederek ağaçları bahane edip küfürler yağdırarak şiddet uygulamasına ve onları şamar oğlanına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Bu olayı kınıyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz. Aziz Hocamızın yanındayız ve yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Eğitim Bir-Sen olarak, bu ve benzeri olayları bir defa daha lanetliyor, salgın sürecinde görevlerini layığıyla yerine getirmeye çalışırken, şiddet ve kötü muameleye maruz kalan tüm eğitim çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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