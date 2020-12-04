MB, 2021 Yılı Para ve Kur Politikasını 16 Aralıkta açıklayacak
Merkez Bankası: "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2021 Yılında Para ve Kur Politikası metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30'da yayımlanacaktır."
|04 Aralık 2020 17:41
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metnini 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30'da yayımlayacak.
TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30'da yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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